Nessun ferito, ma traffico nel caos, per un incidente avvenuto poco prima delle 19 sulla 131 Dir, in direzione Cagliari, all’altezza del primo autovelox (non funzionante), al chilometro 3,900.

Stando ai primi accertamenti nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Sono intervenute due ambulanze, ma non c’è stato bisogno dell’assistenza medica.

Sul posto anche la squadra di pronto intervento "1A" dei vigili del fuoco: gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

La viabilità si è paralizzata in entrambe le direzioni, anche a causa dello schianto fatale avvenuto nella stessa fascia oraria in viale Monastir: la vittima è un carabiniere.

