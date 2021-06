Pauroso incidente stradale a Cagliari, nel quartiere San Bartolomeo-La Palma. Il bilancio è però lieve: una donna ferita, ricoverata in codice verde.

Coinvolti due veicoli, che si sono scontrati, nonostante lo stop, all’incrocio tra via Fiorelli e via Tramontana: una Mitsubishi Pajero guidata da un uomo di 71 anni e una Fiat Punto, con al volante la donna rimasta ferita, una 44enne.

Dopo la collisione tra i due veicoli, l’auto della donna è finita contro altri due veicoli che stavano arrivando da via Fiorelli.

Come detto, è stata la 44enne ad avere la peggio. Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasferita al Brotzu.

In azione, per i rilievi e per accertare le ressponsabilità dell’accaduto, anche gli agenti della polizia locale.

