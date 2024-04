Incidente stradale a Cagliari, in viale Marconi, con padre e figlio trasportati d'urgenza in ospedale.

I due, di 47 anni e 17 anni, viaggiavano in sella alla moto, quando hanno impattato frontalmente contro un'auto. Lo scontro è stato violento: padre e figlio son stati portati al Pronto soccorso in codice rosso per dinamica.

Stando a quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

