Hanno rubato un borsello con al suo interno vari documenti e un iPhone 13 plus MX a un cameriere filippino residente a Cagliari. L’episodio è avvenuto nel centro commerciale Maury’s in via Marconi.

I carabinieri, dopo la denuncia della vittima, hanno avviato le indagini e grazie all’app “find me” della Apple, sono riusciti a localizzare lo smartphone in via Roma.

Così due persone che stavano tranquillamente passeggiando sono state fermate. Erano effettivamente in possesso dello smartphone e sono state anche riconosciute dalla vittima.

I due, un 46enne di Quartucciu e un 49enne di Selargius, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

(Unioneonline/L)

