È stato fermato mentre passeggiava in via Bellini, a Cagliari, nonostante i domiciliari. Un episodio che è successo ben due volte in due giorni. Nei guai un 44enne del posto, arrestato oggi dai Carabinieri del nucleo Radiomobile.

Due giorni fa la stessa scena, con i militari che lo hanno arrestato per il medesimo reato. A notarlo è stato un carabiniere non in servizio, mentre camminava in via Manno. Avvisata la Centrale Operativa ha continuato a seguire l’uomo sino all’intervento dei colleghi che lo hanno bloccato, nei pressi di via Roma.

Anche in quel caso l’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari.

