Una 37enne di Capoterra denunciato dai Carabinieri di Cagliari con l’accusa di furto.

La donna, disoccupata, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dopo aver rubato l’auto – una Volkswagen Golf – di un 63enne, che era in sosta in via Roma con le chiavi inserite nel quadro di accensione.

Dopo l’allarme, la vettura rubata è stata intercettata dai militari in viale Monastir.

Per la 37enne è poi scattata la segnalazione alla Procura, mentre il 63enne è potuto tornare in possesso dell’auto.

