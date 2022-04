Prima la razzia, poi la fuga e, infine, l’arresto.

È successo a Cagliari, venerdì scorso, e a finire nei guai è stato un cittadino straniero.

L’uomo è entrato in un negozio di via Dante e una volta all’interno ha prelevato un profumo, per poi dileguarsi senza pagare. Ma il tentativo di farla franca non è andato a buon fine.

Sulle tracce del ladro – un cittadino straniero – si sono messi infatti gli agenti della Polizia locale, che sono riusciti a fermarlo, dopo un inseguimento, in piazza Giovanni XIII.

A quel punto per il responsabile del furto sono scattate, inevitabili, le manette.

