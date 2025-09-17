Un 24enne di origine tunisina, residente a Siliqua e già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato dai carabinieri nella notte per furto, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito.

L’intervento dei militari su segnalazione di un 67enne cagliaritano che, nella serata precedente, al Poetto, aveva subito il furto del portafoglio contenente denaro e carte di pagamento. Grazie alle informazioni fornite e ricerche, l’autore del furto è stato sorpreso in piazza del Carmine mentre effettuava acquisti in un distributore automatico di tabacchi utilizzando proprio una delle carte di credito rubate.

Alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e fermato. La perquisizione personale ha consentito di scoprire altre carte di credito risultate oggetto di furto.

Terminate le formalità di rito, il 24enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna.

(Unioneonline)

