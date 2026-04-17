Un uomo di 31 anni di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la notte il giovane è stato notato da alcune persone mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta. Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Stampace che hanno arrestato il 31enne non senza qualche difficoltà: l’uomo ha reagito spintonando i carabinieri ma senza fortuna.

Secondo quanto emerso dai controlli, nei suoi confronti gravava già la misura dell'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Da una successiva perquisizione nella disponibilità dell’uomo sono stati trovati vari oggetti risultati rubati. Questa mattina è previsto il giudizio con rito direttissimo.

© Riproduzione riservata