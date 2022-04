Si è intrufolato all’interno della Rinascente, in via Roma a Cagliari, ha indossato abiti per un valore complessivo di 120 euro e poi, lasciati i propri in un angolino, ha superato tranquillamente la barriera delle casse senza pagare il corrispettivo.

Protagonista un 17enne studente incensurato, che è stato bloccato nella serata di ieri all’esterno del centro commerciale dai carabinieri, nel frattempo intervenuti su richiesta e segnalazione del personale addetto alla sicurezza.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla parte proprietaria, e il giovane ha recuperato l’abbigliamento abbandonato poco prima e fatto ritorno a casa.

Il 17enne, residente in provincia di Ravenna, dovrà rispondere di furto aggravato.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata