Dopo mesi di attesa, la rete idrica di via Flavio Gioia a Cagliari è stata riparata. Il tratto di strada era stato a lungo ostaggio di una grossa perdita d’acqua e del rischio di caduta calcinacci da un edificio adiacente, creando una situazione definita da molti come una vera e propria beffa. Per mesi, la via era rimasta bloccata, con transenne della Protezione Civile a segnalare il pericolo di crolli, mentre Abbanoa non poteva intervenire nell’area interdetta.

L'intervento dei tecnici di Abbanoa è stato effettuato ieri, in collaborazione con il Comune di Cagliari, che ha provveduto alla messa in sicurezza della facciata del vicino condominio, la cui struttura era a rischio. La Protezione Civile aveva già tempestivamente transennato il marciapiede, ma per avviare la riparazione è stato necessario attendere che i balconi e i cornicioni dell'edificio fossero messi in sicurezza.

Il Comune, agendo in autotutela, ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e, una volta rimosse le transenne, i tecnici di Abbanoa hanno completato la riparazione della condotta. Nei prossimi giorni, una volta sistemato lo scavo, sarà ripristinata anche la pavimentazione del marciapiede.

