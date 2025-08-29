È stata riaperta nel tardo pomeriggio di oggi viale Sant'Avendrace a Cagliari, dopo che attorno alle 13.30 un albero è crollato e ha invaso la carreggiata. A seguito della caduta, aveva danneggiato un'auto in sosta e l'edicola.

Video di Matteo Vercelli

L'attività di recupero dell'enorme tronco è stata affidata alla ditta Santa Maria, che si occupa del verde nel capoluogo. L'intervento è durato alcune ore, reso complesso sia dalle dimensioni dell'albero sia dalla necessità di liberare la strada e ripristinare la regolare viabilità.

Video di Maurizio Olandi

Il cedimento è avvenuto nei pochi minuti in cui ha piovuto nel primo pomeriggio, per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata