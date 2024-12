Momenti di tensione questa mattina a Cagliari, al molo di Su Siccu, durante le operazioni di messa in sicurezza della “Gennaro Cantiello”, la vecchia nave semi-affondata che tanti anni fa trasportava i detenuti all'Asinara.

Durante l'intervento si è presentato il proprietario dell'imbarcazione, evidentemente contrario alla rimozione del relitto, che ha protestato in maniera molto vivace.

La Capitaneria di porto e la Polizia di Stato sono state allertate perché l'uomo sembrava intenzionato a buttarsi in acqua dal pontile per far cessare l'attività della ditta affidataria dell'incarico.

Dopo un colloquio tra il proprietario e gli agenti è tornata la calma.

La “Gennaro Cantiello” è una nave di circa 40 metri utilizzata per anni proprio per il trasferimento dei detenuti nel carcere dell'Asinara. Poi, ormeggiata a Su Siccu, è stata trasformata in una chiatta ristorante, ma l'attività commerciale è cessata da tempo.

L'ultimo atto l'anno scorso quando la nave è semi-affondata. Quindi la decisione di mettere in sicurezza la zona con la rimozione del relitto. Ma il proprietario non è mai stato d'accordo.

