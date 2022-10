Evidenti segni di inciviltà e abbandono nel quartiere di Castello a Cagliari.

Quasi come ogni domenica mattina i cassonetti per la raccolta differenziata sono usati come deposito dagli ospiti dei numerosi B&B del quartiere che devono lasciare gli appartamenti liberi e non sanno dove gettare i rifiuti.

I cassonetti funzionano con una chiave elettronica e chi non ce l'ha è costretto a lasciare i rifiuti in balia dei gabbiani.

Questo è il risultato, proprio a due passi dalla terrazza del bastione di Santa Croce, salotto buono di Cagliari.

© Riproduzione riservata