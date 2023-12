Proseguono serrate le indagini per risalire all’identità dell’automobilista pirata che ieri mattina ha travolto e abbandonato sulle strisce, in fin di vita, F.R., 43 anni, infermiera del Santissima Trinità.

La donna è ancora ricoverata in condizioni gravissime al Brotzu, dove resta in Rianimazione, in coma farmacologico. Ha riportato un trauma cranico e parecchie fratture.

Quanto alla dinamica dell’incidente l’ipotesi è diventata certezza ieri pomeriggio, dopo le ricostruzioni della Polizia locale: la donna stava attraversando sulle strisce, in via Santa Maria Chiara, quando è stata travolta. Il veicolo del pirata della strada non si sarebbe però dileguato senza lasciare tracce: alcuni frammenti sull’asfalto hanno permesso agli agenti della Polizia locale di risalire al tipo di auto.

E mentre le indagini proseguono passando al setaccio tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dalla famiglia della 43enne arriva un appello: «Chi ha visto, o sa, parli».

