Due arresti nella notte a Cagliari per ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

A finire in manette un 42enne albanese residente a Cagliari, disoccupato e incensurato, e un 27enne di Iglesias, disoccupato e noto per pregresse vicende giudiziarie.

La richiesta di intervento ai carabinieri è arrivata da via Is Mirrionis, dove un 24enne di Furtei ha riferito ai militari che, poco prima, mentre camminava nella vicina via Trincea dei Razzi, intento a rincasare, veniva avvicinato da due persone, uno straniero che aveva due coltelli a serramanico rispettivamente nella mano destra ed in quella sinistra, e un italiano che impugnava una mazza da golf in metallo.

I due gli intimavano, minacciandolo, di consegnar loro quanto in suo possesso. La vittima lasciava quindi cadere una borsa contenente effetti personali ed un portafoglio contenente 200 euro, per poi darsi alla fuga verso la vicina via Is Mirrionis.

I carabinieri, sulla base delle descrizioni fornite dal giovane, sono riusciti a rintracciare i due rapinatori in via Tolmino. La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio dei due, ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm, un altro della lunghezza di 13,5 cm, una mazza da golf in metallo, nonché 2 cartucce calibro 9x21 incamiciate, una cartuccia calibro 7,65 incamiciata, 4 cartucce a salve calibro 9x21, vario materiale di verosimile provenienza furtiva, documenti e carte di credito intestate a varie persone, svariati capi di abbigliamento muniti del cartellino del prezzo, un paio di scarpe e 3 tagliacapelli elettrici.

Ritrovata anche la borsa contenente gli effetti personali di proprietà del giovane rapinato, poi restituita al legittimo proprietario.

I due arrestati sono stati mandati a Uta in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline/v.l.)

