Traffico bloccato e poi riaperto in viale Cimitero a Cagliari, a causa di un grosso ramo di un albero che minacciava di staccarsi e cadere al suolo. La Polizia locale ha transennato la strada nel tratto da viale Bonaria a via Logudoro, per impedire il passaggio di mezzi e pedoni: troppo alto il pericolo di essere travolti dal ramo.

I disagi per il traffico sono stati decisamente gravi, considerato che la circolazione stradale in viale Cimitero era già dimezzata a causa dei lavori per il nuovo tracciato della metropolitana leggera, per i quali non è percorribile una delle due carreggiate. L’altra, di due corsie, deve sopportare il traffico in entrambi i sensi.

Tutta la zona è sconvolta dal cantiere per la realizzazione della linea ferrata che dovrà unire il capolinea di piazza Repubblica con quello futuro alla stazione dei treni, in piazza Matteotti.

L’intervento è stato eseguito dagli operai del settore Verde pubblico del Comune.

