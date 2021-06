Due tonnellate di pneumatici in disuso recuperati nel mare di Cagliari.

E’ il “bottino” dell’iniziativa Pfu Zero – patrocinata dal ministero della Transizione Ecologica e promossa da Marevivo ed EcoTyre - che ha fatto tappa anche nel capoluogo sardo e che ha visto protagonisti il diving SubAquaDive Service, il nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza e quelli del 4° Nucleo Sub della Guardia Costiera cagliaritana.

“I Pfu sono rifiuti che se lasciati in natura sono classificati come permanenti, cioè non si deteriorano: rimangono lì per centinaia di anni. Se ben gestiti, invece, sono riciclabili al 100%”, spiega una nota.

"I materiali raccolti a Cagliari – annuncia Enrico Ambrogio, presidente di EcoTyre - saranno portati presso l'impianto di uno dei nostri partner e opportunamente riciclati. Non tutti sanno che come per il vetro o per la carta anche da un vecchio pneumatico può rinascere una gomma nuova: grazie al nostro progetto 'Da Gomma a Gomma', infatti, vogliamo completare il ciclo della circolarità della gomma, impiegando gomma devulcanizzata, direttamente derivante da Pfu, in nuove mescole utilizzabili per la produzione di pneumatici e altri prodotti".

