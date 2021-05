Un 23enne di Cagliari è finito in manette con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Cagliari, lo hanno trovato in possesso di quasi tre chili di marijuana e hashish.

I militari, sospettando che il ragazzo fosse al centro di un’attività di smercio illegale, lo hanno tenuto d’occhio, anche perché era già noto alle forze dell'ordine.

Proprio durante un servizio di appostamento, gli uomini dell’Arma hanno individuato un cliente del 23enne, trovato con quasi 10 grammi di marijuana. Quindi è scattata la perquisizione nel’abitazione del giovane pusher, dove sono stati rinvenuti, nel dettaglio: quasi 2,4 chili di cannabis, con 106 dosi già confezionate per la vendita; 370 grammi di hashish; un pugnale della lunghezza di 27 centimetri usato per tagliare la droga; materiale da confezionamento e un bilancino di precisione; oltre mille euro in contanti.

La casa del giovane, sottolineano gli investigatori, era intrisa di un forte e inconfondibile odore di marijuana, ma ciò nonostante nessuno dei vicini ha mai denunciato nulla di sospetto, neppure in maniera anonima.

Al termine del controllo, la droga è stata sequestrata, mentre il giovane è finito nel carcere di Uta.

(Unioneonline/l.f.)

