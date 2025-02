Un odore nauseabondo e liquami che scorrono in strada. È questa la realtà che, da ormai 10 giorni, vivono i residenti di via Schiavazzi, a Sant’Elia, dove una perdita fognaria ha trasformato il tratto di strada davanti all’ingresso della scuola Nanni Loy e alla fermata dell’autobus in un incubo.

«Siamo stanchi, impossibile aprire le finestre e tra parcheggi e fermata del 6 dobbiamo fare gli slalom» raccontano esasperati genitori e residenti. «Non è la prima volta che ci troviamo in queste condizioni: quanto tempo servirà prima che qualcuno intervenga?».

