Ospite speciale, nel primo giorno di scuola, alla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "Giusy Devinu” di via Meilogu a Cagliari. Ad accogliere i classe i bimbi è infatti arrivato il sindaco Paolo Truzzu, che ha risposto all’invito della nuova dirigente scolastica Federica Iecle.

Con Rita Dedola, assessore alla Pubblica istruzione, il primo cittadino ha visitato tutte le classi, rispondendo anche alle curiosità degli alunni.

"Cosa vorreste per Cagliari?", ha invece chiesto il sindaco ai piccoli. E via alla risposte: a qualche bambino piacerebbe avere in città un castello la città, a qualcun altro una giungla o un parco acquatico, mentre c'è stato anche chi ha puntato su una fontana di cioccolato accessibile a tutti.

Simone, Alessandro, Nicolò e Stefania, tutti della 5a A, hanno invece posto l'accento su temi di più stretta attualità come la richiesta di un maggiore controllo per contenere l'inquinamento, la necessità di nuove e più lunghe passerelle per il transito dei disabili, un'attività di contrasto al bullismo contro i più piccoli e la possibilità che tutti ricevano il vaccino. Ma ci sono stati anche appelli perché venga data una casa a tutti i senzatetto o perché si contrasti l'abbandono dei cani.

Prima di salutare alunni e docenti, infine, Truzzu ha voluto fare una promessa: "Voglio prendere un impegno con voi: rifaremo quanto prima tutti i giardini delle scuole di Cagliari".

