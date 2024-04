Il fumo proveniente da una finestra di un’abitazione ha fatto scattare l’allarme incendio in via Tuveri a Cagliari. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con diversi mezzi e di un’ambulanza del 118.

Per fortuna si è trattato di una pentola dimenticata su un fornello: ha preso fuoco provocando molto fumo.

I vigili del fuoco hanno spento tutto e messo in sicurezza la cucina della casa.

In tantissimi hanno assistito all’intervento che per fortuna non ha avuto particolari conseguenze.

