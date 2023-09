È stato rinnovato, per altri due anni, il protocollo d’intesa stipulato nel 2017 tra l’Arma dei carabinieri e l’associazione onlus “Donne al traguardo”, fondata nel 2001 con l’obbiettivo di promuovere azioni condivise per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere, intrafamiliare, assistita e degli atti persecutori. La sede è in via Monsignor Piovella 26 a Cagliari.

Il protocollo, firmato presso la Caserma “Enrico Zuddas”, sede della Legione carabinieri Sardegna, è stato diramato a tutti i presidi dell’Arma dell’Isola per migliorare i rapporti di collaborazione, al fine di garantire un servizio di prossimità sempre più aderente al delicato settore.

Il Comando legione carabinieri si è impegnato a favorire la relazione diretta tra le vittime di reato e le operatrici del Centro antiviolenza, fornendo loro i contatti fondamentali per un contatto immediato o successivo, informandole dei servizi gratuiti offerti dallo stesso centro, promuovere attivamente azioni di sensibilizzazione e prevenzione in sinergia con l’équipe. E ancora a mantenere un canale comunicativo attivo con le operatrici del Centro antiviolenza, dei casi condivisi al fine di garantire al meglio la tutela delle vittime, informandole per i successivi adempimenti, a intervenire con i propri mezzi per raggiungere le strutture individuate, nei casi in cui la donna tema per la propria incolumità e a informare gli autori di violenza del percorso di intervento volto al loro sostegno e recupero condotto dall’associazione "Donne al traguardo".

