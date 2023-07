Per due anni non potranno più entrare in discoteca il 26enne di Settimo San Pietro, incensurato, e il 23enne di San Gavino Monreale, residente a Sanluri, che il primo gennaio scorso hanno aggredito un trentenne di Selegas nella discoteca "Soho" di via Newton a Cagliari.

Il Questore, a seguito dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso un Daspo urbano nei confronti dei due ragazzi, denunciati dal Comando Stazione Carabinieri di Pirri.

Nella notte di Capodanno, intorno alle 4, picchiarono il 30enne per futili motivi. Il giovane, che aveva rimediato un trauma facciale con frattura della parete mediale orbita destra e una prognosi di 30 giorni di cure, aveva sporto querela la mattina dopo alla stazione dei carabinieri di Pirri. I militari, dopo aver acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ascoltato diversi testimoni, avevano identificato i due responsabili.

L’episodio, fa sapere oggi la Polizia, «è accaduto in un orario notturno presso un locale di pubblico trattenimento frequentato da persone di tutte le età, tra cui numerosi giovani, i quali non si aspettano di dover assistere a tali episodi di violenza. Esso ha pertanto inferto un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica e ha rappresentato un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica». Per questo, per due anni, i due aggressori non potranno entrare dalle 18 alle 7 del mattino non solo nella discoteca teatro della violenza ma anche nei locali pubblici nei dintorni, e neanche stazionare all’ingresso.

