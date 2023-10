Rischio crolli e allagamenti a San Michele a causa di una perdita idrica sulla facciata di una palazzina popolare di via Laghi Masuri 10.

La denuncia è del consigliere comunale Marcello Polastri, presidente della commissione Sicurezza e Patrimonio, che ha depositato una interrogazione urgente per risolvere al più presto la situazione.

Una situazione, spiega Polastri, «nota da mesi, è assurdo che non sia stata ancora risolta».

L’acqua, spiega il consigliere, si riversa perché fuoriesce dalla facciata della palazzina, alla cui base sono state posizionate dal Comune delle transenne.

«Un problema evidentemente noto, dunque, ma ad oggi ancora non risolto e che continua a preoccupare chi abita in zona e i cittadini di passaggio. La provenienza dell’acqua è dovuta a una qualche perdita “occulta”, la cui origine non è mai stata cercata».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata