Da tempo oggetto di lavori di riqualificazione, via Dante a Cagliari sarà oggetto di una nuova modifica alla viabilità per l'inizio della prossima settimana. L'ordinanza firmata oggi dal Comune prevede che dopodomani, lunedì 14 ottobre, sarà chiuso al traffico in maniera temporanea il tratto compreso tra via Donizetti e via Rossini, dalle 7.30 alle 18. Il giorno seguente, martedì 15 con gli stessi orari, sarà istituito il senso unico alternato (regolato da movieri) all'altezza dell'incrocio con via Tola. Inevitabili i disagi legati al traffico.

Il motivo della doppia modifica alla circolazione riguarda i lavori di riqualificazione degli elementi componenti lo spazio stradale, che al momento riguardano la parte tra gli incroci con via Cimarosa e via Rossini con i cantieri sul lato destro della carreggiata (quest’ultima già chiusa al traffico). Da anni, ormai, in via Dante sono presenti numerosi cantieri di diversa natura, compreso quello per la metropolitana leggera nella parte iniziale.

