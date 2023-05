Un nuovo open day alla Questura di Cagliari per richiedere il passaporto.

Gli uffici osserveranno una giornata di apertura straordinaria venerdì 2 giugno, dalle 9 alle 18.

Per poter avere un appuntamento sarà sempre necessaria la prenotazione online, disponibile dalle 12 di martedì 23 maggio, sul portale https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, muniti di SPID o CIE, ed attivare la funzione "aperture straordinarie " presente nell'agenda.

A seguito di questa apertura straordinaria – segnala la Questura – non saranno garantite le aperture pomeridiane previste per i giorni di martedì 30 maggio e 6 giugno. Dal 30 giugno saranno inseriti in rete circa 1.000 appuntamenti fruibili nel mese di luglio.

