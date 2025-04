Ancora un incidente stradale sulla statale 554, poco prima della Motorizzazione Civile. Anche stamattina è avvenuto sulla corsia direzione Elmas, come in quello di ieri pomeriggio dove un'auto si era ribaltata.

L'incidente ha causato lunghe file sulla 554, con traffico bloccato poco dopo lo svincolo per la 131 dir. L’impatto è avvenuto tra un’autocisterna del latte e un’altra vettura: non ci sono feriti, ma sono forti le ripercussioni per il traffico.

Stando alle prime informazioni, l'incidente sarebbe stato causato dall'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

