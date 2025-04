Nuovo cantiere a Cagliari, per rifare l'asfalto in via Sarpi e via Cattaneo nel quartiere di Sant'Alenixedda. L'intervento è in programma da domani, martedì 15 aprile, sino a giovedì 17 nelle due strade appena citate. Per questo motivo, il Comune ha stabilito le modifiche alla viabilità nella zona.

In via Sarpi, nel tratto compreso tra via Machiavelli e via Castiglione, istituito il senso unico con senso di percorrenza da via Machiavelli a via Castiglione. In via Cattaneo stabilito l'obbligo di svoltare a destra. Per quanto riguarda via Castiglione chiusa l'immissione a destra verso via Sarpi, poi istituite le direzioni consentite diritto e a destra al semaforo con via Copernico (con percorrenza da via Flavio Gioia) e diritto e a sinistra allo stesso semaforo (con percorrenza da via Salvemini).

L'ordinanza in questione è la 914/2025, firmata quest'oggi.

(Unioneonline/r.sp.)

