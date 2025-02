Un inseguimento ad alta tensione per le strade di Cagliari ha tenuto impegnati, nella serata di ieri, gli agenti della polizia locale. Due diciottenni, a bordo di uno scooter Honda SH, hanno ignorato l’alt imposto dagli agenti e si sono dati alla fuga, dando il via a una corsa spericolata tra le vie cittadine.

Dopo diversi minuti, i due hanno tentato di abbandonare il mezzo per scappare a piedi, ma sono stati raggiunti dagli agenti. Ne è nata una colluttazione, durante la quale i ragazzi sono riusciti a risalire sullo scooter e riprendere la fuga. La corsa si è protratta fino alla Basilica di Bonaria, dove i giovani hanno definitivamente lasciato il mezzo per tentare l’ultima disperata fuga a piedi. La polizia, però, li ha rincorsi e bloccati in piazza dei Centomila, arrestandoli.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il conducente, privo di patente, era già recidivo nella guida senza titolo e aveva con sé hashish, motivo per cui è stato segnalato alla prefettura. Inoltre, il motorino su cui viaggiavano, risultava oggetto di una denuncia di furto, per questo era sotto sequestro.

Su disposizione del pm, i due giovani sono stati processati per direttissima questa mattina: il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma per il conducente.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata