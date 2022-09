Non c’è corrente, Iniziate e già interrotte le lezioni all’Azuni di via Is Maglias, a Cagliari. La decisione è stata assunta con ordinanza del sindaco Paolo Truzzu, che ha accolto la richiesta della dirigente dell’istituto alberghiero: E-Distribuzione, per il 15 e 16 settembre, ha annunciato l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in tutta la strada e sarà impossibile svolgere l’attività didattica.

Il servizio sarà ripristinato entro le 18 di venerdì. Gli studenti potranno tornare in aula dal giorno successivo.

