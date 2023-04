La chiusura di via Roma supera il test del traffico nelle giornate ordinarie. Ma causa pesanti disagi nel giorno del grande afflusso allo stadio per la partita tra Cagliari e Sudtirol.

Se intorno alla Unipol Domus, a fine match, l'ingorgo è una prevedibile consuetudine, è stata una novità poco gradita la gigantesca fila che si è formata dal lungoporto fino a viale Colombo: centinaia di automobilisti sono rimasti incolonnati nel tentativo di raggiungere il versante occidentale della città.

La prossima valutazione sulla viabilità alternativa arriverà con le belle serate di primavera, quando in tanti si riversano in centro. E oltre a via Roma è chiusa anche via Porcell, così come via Giussani a Buoncammino: due strade dell'anello della ricerca di parcheggio.

