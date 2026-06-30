Andava in giro con 14 chili di marijuana nell’auto, nella speranza che il sottovuoto potesse occultarne l’odore. Ma è stato tradito dal grande caldo, dalle piccole dimensioni del bagagliaio e dal fiuto dei carabinieri.

Così un 45enne è finito in manette a Cagliari, arrestato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia assieme ai colleghi della Stazione di San Bartolomeo. I militari hanno fermato l’uomo, un insospettabile impiegato, per un banale controllo stradale, ma hanno subito sentito l’odore all’interno dell’abitacolo. Così hanno chiesto al 45enne di ispezionare il bagagliaio e l’apparente tranquillità iniziale dell’uomo ha subito lasciato spazio a un evidente nervosismo.

Aperto il bagagliaio, l’odore si è fatto sempre più forte e i carabinieri, aperta una scatola di legno che era all’interno di un pacco, hanno trovato 19 confezioni sottovuoto con all’interno ben 14 chili di marijuana.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Uta. La marijuana, sequestrata, sarà analizzata dal Ris.

(Unioneonline/L)

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