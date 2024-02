C’è ancora la nebbia a paralizzare, seppur per qualche ora, l’aeroporto di Cagliari-Elmas. La visibilità ridotta ha congelato partenze e arrivi, con ritardi a cascata che hanno creato notevoli disagi ai viaggiatori della domenica.

A iniziare dal volo Ryanair delle 7.10 di Roma Ciampino, decollato solamente alle 8.59, ma costretto a fare marcia indietro ed essere “dirottato” nello scalo di partenza. Non è andata meglio a chi avrebbe dovuto fare il percorso opposto: il Cagliari-Ciampino delle 7.40 non ha ancora lasciato l’Isola, e la partenza è prevista solo per le 11.30.

Poco dopo rispetto al decollo previsto per il Cagliari-Fiumicino Ita, inizialmente in programma per le 8.50, spostato alle 11.10. Alle 10.50, invece, la partenza per il volo Ita per Linate, nonostante la previsione delle 9.15. Questione di ritardi a cascata, considerando che un altro aereo diretto a Fiumicino ha lasciato la Sardegna alle 9.04, oltre un’ora e mezzo dopo rispetto al prestabilito.

In ritardo, e non ancora partiti, anche i voli da Fiumicino delle 8.05 e quello da Linate delle 8.25.

