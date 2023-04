A Cagliari i Musei civici aprono le loro porte anche a Pasqua.

La Galleria Comunale d'Arte, il Palazzo di Città e il Museo d'Arte Siamese Stefano Cardu, saranno visitabili dalle 10 alle 18. Per il giorno di Pasquetta è prevista un'apertura straordinaria dei tre musei, nel consueto orario di apertura per consentire ai cittadini cagliaritani e ai numerosi turisti arrivati in città in questi giorni di visitare le Collezioni civiche permanenti e le mostre temporanee. Alla Galleria Comunale d'Arte si potrà ammirare la Collezione Ingrao, raccolta di opere di artisti italiani del XIX e XX secolo donata al Comune, per lascito testamentario, da Francesco Paolo Ingrao nel 1999, e le opere dello scultore sardo Francesco Ciusa, appartenenti alla Collezione civica.

In dialogo con l'esposizione permanente, al primo piano, si potrà visitare la mostra temporanea Lia Drei - Forme e geometrie di luce, a cura di Teodolinda Coltellaro. La retrospettiva dedicata a Lia Drei, a cent'anni dalla nascita, pone l'accento sul ruolo delle artiste donne nella seconda metà del secolo scorso e sull'incessante lavoro di ricerca nei confronti della percezione forma-colore portato avanti dalla Drei nel corso della sua vita. Lunedì 10 Aprile è l'ultimo giorno utile per visitare la mostra.

Al Palazzo di Città sarà possibile visitare la mostra “Ludica. Il giocattolo come simbolo del cambiamento tra due secoli”, inaugurata il 31 marzo e visitabile fino al 4 giugno, mentre il Museo d'Arte Siamese Stefano Cardu propone al pubblico la collezione permanente di arte orientale donata al Comune dal collezionista cagliaritano Stefano Cardu, avventuroso viaggiatore che visse per tanti anni in Siam, l'attuale Thailandia.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata