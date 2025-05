L’aeroporto di Cagliari mette il turbo alla sostenibilità ambientale con un’iniziativa che unisce tecnologia, responsabilità e design: da oggi sono operativi gli Smokers Point, speciali posacenere intelligenti che raccolgono i mozziconi di sigaretta per trasformarli in nuova materia prima.

Il progetto, frutto della collaborazione tra Sogaer, società di gestione dello scalo cagliaritano, e RE-CIG®, prima e unica realtà in Europa autorizzata al recupero dei mozziconi, segna una svolta importante nel contrasto al littering, l’abbandono indiscriminato di rifiuti di piccole dimensioni.

Distribuiti nelle aree fumatori all’esterno delle zone Arrivi e Partenze, facilmente riconoscibili grazie a una segnaletica dedicata. Il loro contenuto viene periodicamente raccolto e inviato a un centro specializzato dove, attraverso un processo brevettato, i mozziconi vengono trasformati in RE-CIG®, un polimero plastico riciclato.

Da qui, il passaggio a nuovi oggetti - montature per occhiali, tessuti sintetici, componenti industriali - è diretto e virtuoso.

«Una scelta innovativa e responsabile», ha commentato Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer. «Il nostro scalo è già impegnato da anni in pratiche ambientali avanzate, come dimostra la certificazione ‘Reduction’ ottenuta nell’ambito dell’Airport Carbon Accreditation di ACI Europe. Ma vogliamo fare ancora di più: con RE-CIG® uniamo sostenibilità, arte e territorio, personalizzando i nuovi posacenere con i colori dell’Albero della Vita, il murale dell’artista Jorghe (Giorgio Casu) che accoglie i passeggeri all’ingresso dell’aeroporto».

Marco Fimognari, CEO di RE-CIG®, sottolinea il primato raggiunto: «L’Aeroporto di Cagliari è il primo in Europa a dotarsi di un sistema completo per il riciclo dei mozziconi basato sulla nostra tecnologia. Un gesto quotidiano come spegnere una sigaretta diventa così parte di un progetto più grande, capace di generare consapevolezza e cambiamento culturale».

