Scooter contro auto in via Is Mirrionis: un ferito in codice rosso, poi declassato in giallo all’arrivo in ospedale.

Continua la scia di sangue sulle strade di Cagliari. L’ennesimo incidente è avvenuto questa sera poco prima delle 19, all’altezza dell’incrocio con via Ciociaria.

A riportare le conseguenze peggiori è stato un giovane che con un amico viaggiava in sella a un ciclomotore, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Dopo i primi esami, è emerso che le ferite fossero meno preoccupanti di quanto constatato all’inizio. Ferito anche chi era con lui.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale: la strada è stata chiusa al traffico durante soccorsi e rilievi.

