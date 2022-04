Un motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale Regina Margherita, a Cagliari.

Il centauro viaggiava in sella alla sua moto quando, per circostanze al vaglio della polizia municipale, la due ruote è finita contro un’automobile.

In seguito alla collisione il motociclista ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in in pronto soccorso da un’ambulanza del 118.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti anche i vigili, che hanno effettuato i rilievi di legge e avviato gli accertamenti del caso.

