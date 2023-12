E anche l’albero di Natale è arrivato: è stato allestita oggi, 18 dicembre, l’installazione di piazza Garibaldi, a Cagliari, alta 11 metri, che sarà illuminata fino al 6 gennaio. Prezzo, deciso con una determinazione del 7 dicembre: quasi 50 mila euro. Tempistica e soldi innescano le polemiche.

«I cagliaritani ricorderanno la fine del 2023 come un momento triste: il Capodanno è a rischio flop con una festa costosissima, oltre 800 mila euro, riservata solo a 20 mila persone in uno spazio chiuso. Ma il Natale non sarà più allegro», attacca la consigliera comunale d’opposizione, Francesca Mulas (Possibile).

Solo oggi, a una settimana dal 25 dicembre, afferma l’esponente del centrosinistra, «il Comune sta sistemando un albero di Natale in centro città. L'allestimento è stato deciso con grande ritardo: solo il 7 dicembre l'amministrazione ha affidato il servizio alla società cagliaritana JumpStart con l'obiettivo di animare le strade cittadine durante le festività natalizie con un grande albero in piazza Garibaldi».

Con un costo tutt'altro che modesto, per Mulas: «39.500 euro più Iva, per un totale di 48.190 euro, per un albero sistemato una settimana prima di Natale. Un Capodanno da incubo, anticipato da un Natale tristissimo».

(Unioneonline/E.Fr.)

