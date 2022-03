Offese e minacce di morte alla compagna a cui non poteva neanche avvicinarsi.

Per questo i militari Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto in flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari un cittadino ucraino 44enne, residente a Cagliari, già conosciuto per precedenti denunce.

I carabinieri, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro, sono intervenuti in Piazza Giovanni XXIII: l’uomo, incurante della misura cautelare impostagli dal gip del Tribunale di Cagliari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e in presenza del figlio minore, si era di nuovo accanito contro la compagna, anche davanti ai militari.

Ora è in camera di sicurezza del Comando Stazione di Cagliari Villanova, in attesa del rito direttissimo.

(Unioneonline/D)

