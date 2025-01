Oltre mille euro di abiti trafugati da un negozio in viale Monastir, a Cagliari, e nascosti in una busta schermata in modo da eludere l’antitaccheggio.

Un romeno senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, giunti sul posto dopo la segnalazione del furto al 112. Nonostante il “trucchetto” per eludere l’antitaccheggio, infatti, l’uomo era stato visto dal personale del negozio mentre assieme a due complici occultava i capi d’abbigliamento nella busta.

All’arrivo dei militari l’uomo è stato subito bloccato. La merce rinvenuta, del valore di 1.050 euro, è stata restituita al negozio e l’arrestato condotto nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri della Stazione di Cagliari-Villanova, dove ha trascorso la notte in attesa del giudizio con rito direttissimo.

I carabinieri lo hanno collegato anche a un furto analogo avvenuto il 25 gennaio in un altro esercizio commerciale, le indagini proseguono per identificare i complici.

