Maxi furto di carne al mercato comunale di via Quirra a Cagliari. Le indagini dei carabinieri del Radiomobile hanno portato all’arresto di un 44enne cagliaritano senza fissa dimora, che ha agito con un complice in via di identificazione.

Nel primo pomeriggio di ieri i militari hanno raggiunto il mercato dopo aver ricevuto una richiesta di intervento. Lì hanno verificato che poco prima l’uomo, insieme a un’altra persona, aveva portato via da tre distinti box usati da altrettanti di titolari di attività circa 180 chili di carne, oltre al denaro contenuto nei registratori di cassa e a un set di coltelli. Una parte della carne è stata subito ritrovata, nascosta in un telo di plastica.

Il danno quantificato ammonta a 3.200 euro.

Perquisito, il 44enne aveva con sé anche poco più di 3 grammi di marijuana e 2 dosi di cocaina. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

