Lotta all’abusivismo alle porte di Cagliari. Sei cittadini sono stati denunciati, quattro italiani e due senegalesi, e due aree sottoposte a sequestro preventivo.

Il tutto in zona San Paolo, alle porte del capoluogo sardo, ad opera dei Carabinieri Forestali del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) di Cagliari e di Sassari, supportati dalla Polizia locale di Cagliari.

Si tratta di terreni privati in cui sono state riscontrate diverse irregolarità: manufatti abusivi in un’area che, essendo vicina al mare, è sottoposta a vincolo paesaggistico, gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e di veicoli fuori uso.

Inoltre, all’arrivo dei militari uno dei sei cittadini deferiti è stato sorpreso mentre bruciava rifiuti e anche per questo segnalato alla Procura.

In uno dei terreni sono stati trovati anche tre extracomunitari, di cui uno senza documenti e portato quindi in Questura per l’espulsione.

Se nel primo terreno privato il sequestro era già stato convalidato nell’immediatezza dalla Procura di Cagliari, per il secondo si è reso necessario nei giorni scorsi un nuovo intervento dei carabinieri forestali di Cagliari che, supportati dalla polizia locale di Cagliari e dai Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, hanno dato esecuzione, su delega della Procura di Cagliari, ad un nuovo sequestro preventivo che ha posto sotto i sigilli anche quest’ultimo terreno.

L’area è stata anche ripulita da una dozzina di veicoli abbandonati appena fuori dalle aree sequestrate.

(Unioneonline/L)

