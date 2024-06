In quegli anni era una delle auto più comuni. Ma ci provano lo stesso i familiari di Manuela Murgia, la sedicenne che venne trovata senza vita nel canyon di Tuvixeddu nel lontano 1995: chiedono, attraverso i social, se qualcuno possa ricordare qualche particolare legato a una Uno Bianca con la parte anteriore ammaccata, che allora girava per Cagliari.

Loro sono convinti che Manuela non si sia tolta la vita, come stabilito da un’inchiesta chiusa da alcuni lustri. E hanno presentata istanza in Procura affinché l’indagine venga riaperta.

La famiglia ha pubblicato la foto simbolica dell’utilitaria.

«Abbiamo avuto diverse segnalazioni su questa auto e su alcune situazioni legate ad essa», dicono, «ci furono già diverse indicazioni su questa autovettura nel ‘95».

Allora, raccontano, furono ricevute alcune chiamate. Dicevano: «Abbiamo visto una Uno bianca girare fuori dal cancello di Via is Maglias, e lanciare qualcosa all’interno». Ma anche: «Abbiamo notato una Uno bianca passare vicino al cancello di Via is Maglias prima del ritrovamento del corpo di Manuela». E ancora, qualcuno aveva detto: «Ho notato Manuela salire su una Uno bianca gravemente danneggiata nel cofano anteriore, diverse volte» e «ho notato una Uno bianca passare sotto casa diverse volte dopo la morte di Manuela».

Ora che il caso è tornato all’attenzione mediatica, qualcuno ricorda. I familiari riportano alcune recenti esternazioni che hanno raccolto: «Si diceva che Manuela avesse litigato con due ragazzi che erano in possesso di una Uno bianca». E «io ricordo che si parlava a scuola di una situazione dove Manuela fu vista litigare con due ragazzi poco prima della sua morte».

I familiari vorrebbero «mettere un punto fermo su queste informazioni!

Non so se siano o meno attendibili», scrive la sorella, «ma nel ‘95 già si parlava di questa autovettura. Vi chiediamo: vi ricordate di questa Uno bianca gravemente danneggiata nel cofano anteriore, utilizzata da diverse persone? Alcuni testimoni di allora, resero le loro dichiarazioni agli inquirenti. Noi chiediamo se vi è qualcuno che ricorda o ha sentito e può fornirci informazioni più dettagliate».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata