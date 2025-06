Una chiamata al 112 ha segnalato come, attorno alle 19 di stasera, fosse in corso una lite in piazza Garibaldi a Cagliari. A intervenire sono stati i carabinieri del Radiomobile, che sono riusciti a sedare la rissa tra due conoscenti.

Entrambi di Cagliari, di 52 e 43 anni, si sarebbero incontrati per risolvere questioni di natura personale. Durante la discussione, il quarantatreenne avrebbe aggredito fisicamente il conoscente che ha dovuto ricorrere alle cure mediche per le lesioni subite. Quest'ultimo si riserva di sporgere querela per lesioni nei confronti dell'aggressore.

I carabinieri, oltre a riportare la calma, hanno raccolto le prime testimonianze utili per ricostruire quanto accaduto. Sono in corso le indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dell'incidente.

