L’ex scuola Mereu di Cagliari è a rischio di occupazioni abusive. A lanciare l’allarme il consigliere comunale Marcello Polastri che ha allertato la Polizia Municipale affinché venga «opportunamente chiuso, con la massima urgenza e messo in sicurezza, il cantiere comunale».

Il varco nella recinzione

Sullo stabile di via Badas, oggetto di un intervento di riqualificazione, sarà presentata una interrogazione urgente nei prossimi giorni per meglio conoscere quando verrà ultimato il lavoro di restauro e per sapere quando verrà «restituita alla città questa importantissima risorsa patrimoniale da occupare con servizi utili alla collettività, e non cedere a tentativi di occupazioni abusive che in passato l’hanno devastata».

Polastri segnala che è stato aperto un varco nella recinzione che «consente a malintenzionati di poter accedere e raggiungere l'interno dell'area di cantiere, l'edificio comunale ed i suoi cortili».

