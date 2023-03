Fanno parte di viale Trieste da sempre, e sono tra i protagonisti del paesaggio del centro di Cagliari. I ficus del centro, però, crescono di anno in anno, e con loro le radici.

Tanto che ora stanno invadendo i marciapiedi, spesso dissestati a causa del "camminare" degli alberi nel sottosuolo. Così, raccontano i passanti, capita spesso di essere costretti a effettuare slalom per non rischiare di inciampare: per le persone più anziane, proprio i marciapiedi rischiano di diventare un pericolo.

In un punto del viale, nei pressi di piazza del Carmine, è evidente la forza dei ficus: il passaggio ai pedoni è interdetto e le transenne invitano a camminare a largo. I lavori del comune per la condotta idrica, sotto la strada, rivelano quanto profondamente siano penetrate le radici.

