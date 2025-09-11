Cagliari, lavoro in nero nel locale: attività sospesaNei guai il titolare dell’attività di ristorazione, un 25enne del posto destinatario anche di una sanzione di oltre 6mila euro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Attività sospesa per un locale di Cagliari dopo che i carabinieri, al termine di un’ispezione, hanno sorpreso al lavoro una persona non regolarmente assunta.
Nei guai il titolare dell’attività di ristorazione, un 25enne del posto, destinatario anche di una sanzione di 6.400 euro.
L’uomo sorpreso a lavorare in nero rappresentava, su un totale di tre dipendenti, oltre il 30% della forza lavoro.
I controlli condotti dai Carabinieri hanno negli ultimi anni evidenziato come il settore della ristorazione rientri tra i più esposti a irregolarità di questo genere.
Le attività ispettive proseguiranno con sistematicità anche nei prossimi mesi, secondo una strategia che combina controlli mirati e azioni di prevenzione, al fine di contrastare con decisione il lavoro in nero favorendo la diffusione di una cultura della legalità e della sicurezza.
(Unioneonline)