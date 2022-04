Giovedì era stato sorpreso dagli agenti della polizia locale di Cagliari mentre cercava di danneggiare gli impianti della piscina tra via Campeda e via Mandrolisai per rubare parti di rame da rivendere.

Dopo essere stato fermato, identificato e segnalato alla Procura era stato rilasciato e così il suo complice. Il giorno dopo, però, è tornato nella stessa piscina, questa volta da solo, di nuovo a rubare rame.

Per questo gli agenti lo hanno arrestato, trattenendolo nelle camere di sicurezza, per poi condurlo in tribunale per il processo per direttissima.

Si tratta di un 50enne residente a Cagliari. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora e quello di firma.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata