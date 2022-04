Si sono intrufolati nella piscina mai nata tra via Campeda e via Mandrolisai, a Cagliari, per rubare il rame dagli impianti della struttura sportiva incompiuta e abbandonata da anni. Il blitz di due cagliaritani disoccupati di 45 e 50 anni non è sfuggito a qualcuno: la segnalazione ha permesso agli agenti della Polizia locale di raggiungere il quartiere di San Michele e bloccare i due mentre cercavano di scappare.

Per mettere a segno il furto, recuperando il rame dagli impianti elettrici e idraulici della struttura, avevano martello, cesoia e pinza: gli attrezzi sono stati sequestrati dai poliziotti della Municipale. I due cagliaritani non avevano documento d'identità: dopo essere stati identificati - avevano dei precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanza stupefacenti - sono stati denunciati per occupazione-invasione abusiva di suolo pubblico, danneggiamento di beni pubblici e furto in concorso.

